MARCO ALPOZZI/GLOBALLOOKPRESS Загадка чиновников о том, сколько мигрантов въехало в Россию (легально и нелегально), сколько совершено ими преступлений, пока так и не разгадана.
ЗАГАДКА ЧИНОВНИКОВ: МИГРАНТСКУЮ АРМИЮ В РОССИИ ЯВНО ПОКРЫВАЮТ
Комментарии
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Светлана Петрова
Президенту преподносят дыры в кадрах, а какие кадры сюда едут, вряд ли проверяют, если не могут никого отследить, так и будет разгуливать преступность. Что исламские мечети не помогают усмирить исламистов, надо сокращать сроки пребывания, будут лучше отслеживаться
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33 мин.
Галина Друзина
Гнать, гнать всех мигрантов. Чем быстрей, тем лучше и чистку в верхах, там тоже много предателей.
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10 мин.
Вадим Кузнецов
Каким образом руководитель важнейшего на планете государства, про профессии разведчик, в 21 веке, может быть неверноили недостаточно информирован о положении в своей стране? По-моему, предположение о недостаточной информированности Президента РФ нелепо.
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6 мин.
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