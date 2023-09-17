ЗАГАДКА ЧИНОВНИКОВ: МИГРАНТСКУЮ АРМИЮ В РОССИИ ЯВНО ПОКРЫВАЮТ

Светлана Петрова Президенту преподносят дыры в кадрах, а какие кадры сюда едут, вряд ли проверяют, если не могут никого отследить, так и будет разгуливать преступность. Что исламские мечети не помогают усмирить исламистов, надо сокращать сроки пребывания, будут лучше отслеживаться

Галина Друзина Гнать, гнать всех мигрантов. Чем быстрей, тем лучше и чистку в верхах, там тоже много предателей.