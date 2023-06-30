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Опорник «Пари НН» Майга может перейти в «Маккаби» из Хайфы за 1 млн евро

Израильский клуб готов купить 28-летнего малийца с российским гражданством за сумму около 1 млн евро без учета бонусов за выступление в еврокубках, сообщает Metaratings.

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