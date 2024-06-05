Шокирующий поворот: Киев встряхнулся от Волчанска, а российская армия готовит удар по Харькову Юлия ЧелкановаРоссийская армия продолжает наступление в Волчанске, используя привычные тактики, чтобы давить сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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