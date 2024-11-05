На Украине в силу инфантильного состояния общества всерьез верят, что в случае избрания кандидата от демократов Камалы Харрис президентом Соединенных Штатов киевской стороне дадут тысячи ракет Tomahawk, и опасаются победы на выборах республиканца Дональда Трампа, считая его «русским агентом».