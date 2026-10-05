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Царьград

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Бензин в Архангельске 2 октября: где заправиться и цены на АЗС

Бензин в Архангельске 2 октября: где заправиться и цены на АЗС

На утро 2 октября часть заправок Архангельска работала без топлива, но в течение дня на них ожидались поставки бензовозов; на других АЗС бензин продавался без ограничений.

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