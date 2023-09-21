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Арсен Адамов: «Побывать в «Зените» – мечта любого россиянина, я двукратный чемпион. Мнение, что перешел из-за денег, – полный бред»

Арсен Адамов: «Побывать в «Зените» – мечта любого россиянина, я двукратный чемпион. Мнение, что перешел из-за денег, – полный бред»

– Давай поговорим про пока главное событие в твоей карьере – переход в «Зенит». Как это вообще произошло? – Мы с «Уралом» были на сборах в Дубае.

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