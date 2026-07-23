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Нижегородская правда

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Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как дожди могут оставить водителя без машины

Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как дожди могут оставить водителя без машины

Во время дождей и гроз обычные дороги могут превратиться в настоящие испытания для водителей. Даже небольшие лужи могут скрывать опасные ямы, которые при быстром проезде могут привести к потере управления автомобилем или значительным повреждениям.

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