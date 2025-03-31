Прогноз погоды в Крыму на 31 марта В Симферополе +12 и облачно с прояснениями В Севастополе +11 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +14 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +16 и пасмурноВ Ялте +14 и малооблачноВ Алуште +15 и пасмурноВ Керчи +1.