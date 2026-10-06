Операция «Запорожский метрострой»: Бандеровских недобитков в Орехове бетонируют в подземельях Даже турбопатриоты обеспокоены идеями Драпатого, который «хитро» обрекает хероев на гарантированное уничтожение Украинские эксперты пытаются понять, что происходит на фронте — слишком уж разбрасывается главком пехотой, будто у него безлимит в тылу.
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Эх, ребята! Жалко, что столько парней погибло из-за этих ошибочных выводов!