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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о критике в адрес Хави: «Он хороший тренер. Нас судят по результату, всем все равно на метод. Это нужно принимать»

Анчелотти о критике в адрес Хави: «Он хороший тренер. Нас судят по результату, всем все равно на метод. Это нужно принимать»

Ранее Хави неоднократно назвал «Барселону» «самым сложным клубом мира». «Я не могу сказать, в каком клубе мира сложнее всего работать.

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