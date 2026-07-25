Над местом теракта в Кирилловке сбили два наблюдательных дрона ВСУ

КИРИЛЛОВКА /Запорожская область/, 25 июля. /ТАСС/. В небе над Кирилловкой во время разбора завалов турбаз, атакованных украинскими войсками, сбили два наблюдательных беспилотника ВСУ, передает корреспондент ТАСС с места теракта.