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ТАСС

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Над местом теракта в Кирилловке сбили два наблюдательных дрона ВСУ

КИРИЛЛОВКА /Запорожская область/, 25 июля. /ТАСС/. В небе над Кирилловкой во время разбора завалов турбаз, атакованных украинскими войсками, сбили два наблюдательных беспилотника ВСУ, передает корреспондент ТАСС с места теракта.

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