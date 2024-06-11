Новоаннинский Центр Помощи Детям также благодарит филиал завода ООО «Каргилл» в г. Новоаннинском за важный вклад в создание уютной атмосферы учреждения.
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Новоаннинский Центр Помощи Детям также благодарит филиал завода ООО «Каргилл» в г. Новоаннинском за важный вклад в создание уютной атмосферы учреждения.