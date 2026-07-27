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Не только о футболе

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Первая лига, бразильская Серия А и теннис

Первая лига, бразильская Серия А и теннис

    За чем следить 27 июля: «Палмейрас» — «Атлетико Минейро», Захарова против Фрухвиртовой в Мемфисе и «КАМАЗ» — «Ротор»!   ✅ ⚽️ 1:30: «Палмейрас» — «Атлетико Минейро», бразильская Серия А, 20-й тур — 1:2 Бразилия — Серия А .

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