Первая лига, бразильская Серия А и теннис

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За чем следить 27 июля: «Палмейрас» — «Атлетико Минейро», Захарова против Фрухвиртовой в Мемфисе и «КАМАЗ» — «Ротор»! ✅ ⚽️ 1:30: «Палмейрас» — «Атлетико Минейро», бразильская Серия А, 20-й тур — 1:2 Бразилия — Серия А .