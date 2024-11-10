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Царьград

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Памятник в полный рост установили в Новосибирске создателю ЧВК "Вагнер"

Памятник в полный рост установили в Новосибирске создателю ЧВК "Вагнер"

9 ноября на Гусинобродском кладбище в Новосибирске открыли мемориал павшим бойцам "Вагнера".Мемориал павшим в ходе проведения СВО военнослужащим ЧВК "Вагнер" открыли на Гусинобродском кладбище в Новосибирске в субботу, 9 ноября.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Молодцы новосибы!!!
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