Задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "ЛЮДЕЙ СТРЕЛЯТЬ СКАЗАЛИ": КТО УПРАВЛЯЛ МИГРАНТАМИ-ТЕРРОРИСТАМИ В "КРОКУСЕ" Четверых исполнителей задержали в Брянской области, через которую они стремились попасть на границу с Украиной, где их уже ожидала группа прикрытия.
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