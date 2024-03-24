Задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "ЛЮДЕЙ СТРЕЛЯТЬ СКАЗАЛИ": КТО УПРАВЛЯЛ МИГРАНТАМИ-ТЕРРОРИСТАМИ В "КРОКУСЕ" Четверых исполнителей задержали в Брянской области, через которую они стремились попасть на границу с Украиной, где их уже ожидала группа прикрытия.