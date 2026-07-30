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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медиакоманды выиграли 15 из 16 матчей первого раунда Кубка России

15 из 16 раз медиафутбольные команды прошли во второй раунд FONBET Кубка России за все время выступлений в турнире.

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