В чужой дом на правах служанки

5МИНУТКАДети и семьяВ чужой дом на правах служанки Мой отец всегда считал, что место женщины на кухне. Сколько себя помню, он не утруждал себя даже нарезкой хлеба.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАида МусаеваХерня какая-то, думаю, история придумана.оксана оксанаИ я так думаю,бред сивой кобылыVera DobryaginaДа уж автор постарался, нагнал тут жути))) Такие мужчины, как ваш отец и брат, должны лечиться, причём в изоляции от социума. Срочно их в дурку!Евгений МоцарьТолько думаю Что нет в реальности никакого брата и отца.Вера!Выдуманная история!Vera DobryaginaДа конечно выдуманная.Марина МаксимоваНу уж)) Такое бывает? Вернее бывает кое-что, но тут уже слишком.Владимир Eвтушенкоэто гротеск, но по сути взят из жизни.Анна ЭржибоваНесколько лет назад похожее читала может это та же?Владимир EвтушенкоА брат голубой, что ли, что не женился до сих пор? Не надо ругать автора - она просто довела до гротеска то, что происходит во многих семьях, где мужик дерьмо.Vera DobryaginaБрат сходился с женщинами, но ни одна его закидонов терпеть не стала))) А впоследствии, может и голубым стал)))Комментировать
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