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В чужой дом на правах служанки

В чужой дом на правах служанки

Мой отец всегда считал, что место женщины на кухне. Сколько себя помню, он не утруждал себя даже нарезкой хлеба.

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Аида Мусаева
Херня какая-то, думаю, история придумана.
оксана оксана
И я так думаю,бред сивой кобылы
Vera Dobryagina
Да уж автор постарался, нагнал тут жути))) Такие мужчины, как ваш отец и брат, должны лечиться, причём в изоляции от социума. Срочно их в дурку!
Евгений Моцарь
Только думаю Что нет в реальности никакого брата и отца.Вера!Выдуманная история!
Vera Dobryagina
Да конечно выдуманная.
Марина Максимова
Ну уж)) Такое бывает? Вернее бывает кое-что, но тут уже слишком.
Владимир Eвтушенко
это гротеск, но по сути взят из жизни.
Анна Эржибова
Несколько лет назад похожее читала может это та же?
Владимир Eвтушенко
А брат голубой, что ли, что не женился до сих пор? Не надо ругать автора - она просто довела до гротеска то, что происходит во многих семьях, где мужик дерьмо.
Vera Dobryagina
Брат сходился с женщинами, но ни одна его закидонов терпеть не стала))) А впоследствии, может и голубым стал)))

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