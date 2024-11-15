Хакеры требуют выкуп в 4,7 миллиона евро за данные Минобороны Венгрии

Группа хакеров потребовала выкуп в 4,75 миллиона евро (5 миллионов долларов) за разблокировку и неразглашение данных ведомства при Министерстве обороны Венгрии, к которым они получили доступ после того, как им удалось проникнуть на его серверы.
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