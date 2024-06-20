После атаки БПЛА Донецка есть раненые: среди них советник главы ДНР

Он написал в своем тг-канале и выложил фото. У него осколочные ранения всего тела. Вместе с ним находился замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил осколочные ранения.
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