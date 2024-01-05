Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • просто Ирина
    Откуда столько повылазило, 😱😱😱аж страшно становится. Из всей братии, только 🇸🇮🇸🇮один, за кого можно голосовать..."В России Путина ...
  • Вячеслаа Кожухов
    Мразь!"А король-то голы...
  • Владимир Романов
    А как такой вариант. Базы в Европе, где хранится ядерное оружие известны? Известны. Уничтожаем их, это мы можем. В ре...Есть вариант отве...

Есть вариант ответа. Удар термобарическими бомбами. Спасения нет даже под землей

Есть вариант ответа. Удар термобарическими бомбами. Спасения нет даже под землей

И какой же должен быть теперь ответ за то, что они устроили в Белгороде? Ведь ответ должен быть таким, какого не было никогда раньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Ну тогда по Вашему суждению, поднять лапки вверх, покаяться за упреждающий удар по бандероштату, ну а потом завернуться в простыню и ползти на кладбище.Глупый Вы человек однако!
Ответить
1 час.
radiofree RF
Применяйте,а не обещайте! Превратите 404 в огненный АД!!!!!
Ответить
1 час.
ВР
Владимир Романов
А как такой вариант. Базы в Европе, где хранится ядерное оружие известны? Известны. Уничтожаем их, это мы можем. В результате: 1.ядерное оружие не применяли, 2.били только по военным объектам, несущим нам угрозу, 3. NATO полный пушной зверёк, козни строить уже будет некому, 4.пиндосы, конечно, попробуют рыпнуться, но на них управа уже давно есть, так что побоятся. Жестоко, да, жестоко. А как же мирные жители? Что ж, так ведь мы били только по военным объектам, а не по вам, &quot;мирным&quot;. Кто виноват, что вы живёте рядом с опасными складами смерти? Сами виноваты, сами допустили это. Раньше думать надо было. Вот как то так. Неосуществимо, конечно, но помечтать то можно. 🙂
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх