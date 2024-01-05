Есть вариант ответа. Удар термобарическими бомбами. Спасения нет даже под землей

ВР

Владимир Романов

А как такой вариант. Базы в Европе, где хранится ядерное оружие известны? Известны. Уничтожаем их, это мы можем. В результате: 1.ядерное оружие не применяли, 2.били только по военным объектам, несущим нам угрозу, 3. NATO полный пушной зверёк, козни строить уже будет некому, 4.пиндосы, конечно, попробуют рыпнуться, но на них управа уже давно есть, так что побоятся. Жестоко, да, жестоко. А как же мирные жители? Что ж, так ведь мы били только по военным объектам, а не по вам, "мирным". Кто виноват, что вы живёте рядом с опасными складами смерти? Сами виноваты, сами допустили это. Раньше думать надо было. Вот как то так. Неосуществимо, конечно, но помечтать то можно. 🙂