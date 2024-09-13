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Колумбия потребовала прекратить вербовку для участия в конфликте на Украине

Колумбия потребовала прекратить вербовку для участия в конфликте на Украине

Правительство Колумбии в связи с информацией о возможном участии колумбийцев в конфликте на Украине направило дипломатический запрос с требованием прекратить вербовку граждан страны для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.

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