Колумбия потребовала прекратить вербовку для участия в конфликте на Украине

Правительство Колумбии в связи с информацией о возможном участии колумбийцев в конфликте на Украине направило дипломатический запрос с требованием прекратить вербовку граждан страны для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.
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