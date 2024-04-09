Антонов заявил о желании США «подсадить» союзников на свое топливо

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что чиновники США своими «угрозами» в сторону нефтегазовой отрасли России, в том числе «Арктик СПГ 2», занимаются «торгашеством» и этим хотят «подсадить» союзников на более дорогое топливо.