Бойцы ВС России рассказали, что заходить в Дзержинск было очень тяжело

Российским войскам было очень тяжело заходить в Дзержинск Донецкой Народной Республики. Об этом 10 февраля рассказали бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Вооружённых сил России.
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