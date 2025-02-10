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ИА Регнум

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Бойцы ВС России рассказали, что заходить в Дзержинск было очень тяжело

Бойцы ВС России рассказали, что заходить в Дзержинск было очень тяжело

Российским войскам было очень тяжело заходить в Дзержинск Донецкой Народной Республики. Об этом 10 февраля рассказали бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Вооружённых сил России.

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