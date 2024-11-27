Стрижка ногтей по лунному календарю в декабре 2024 года: секреты гармонии с природными ритмами Ольга ВайленкоВыбор правильного времени для стрижки ногтей давно вышел за рамки простой косметической процедуры.
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