В Оренбургской области задержан установщик окон, тайно оформивший 43 кредита на своих клиентов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пономарёвскому району Оренбургской области пресечена незаконная деятельность ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего жителя города Самары, подозреваемого в мошенничестве.
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