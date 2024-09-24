Названы районы Новой Москвы с максимальным снижением цен на новостройки

Рязановское стало первым в рейтинге по снижению цен на жилье в ТиНАО Первую тройку локаций ТиНАО по снижению средней стоимости первичного «квадрата» в августе 2024 года составили поселения Рязановское, Кокошкино и Филимонковское Первое место в рейтинге локаций Новой Москвы с наиболее заметным снижением средней цены 1 кв.
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