Названы районы Новой Москвы с максимальным снижением цен на новостройки

Рязановское стало первым в рейтинге по снижению цен на жилье в ТиНАО Первую тройку локаций ТиНАО по снижению средней стоимости первичного «квадрата» в августе 2024 года составили поселения Рязановское, Кокошкино и Филимонковское Первое место в рейтинге локаций Новой Москвы с наиболее заметным снижением средней цены 1 кв.