На фоне занятия все большего и большего числа городов боевиками из тюрем, в том числе печально известной Сейднаи, продолжают тысячами выпускать заключенных.
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На фоне занятия все большего и большего числа городов боевиками из тюрем, в том числе печально известной Сейднаи, продолжают тысячами выпускать заключенных.
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