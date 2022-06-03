Приколисты

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  • Наталья Корниенко
    О-Ч-Е-Н-Ь ЖАЛЬ!!!Почему мне жаль, ...
  • i_sergei
    нравится, как задумана настоящая современная мебель. пользуешься 3-5 лет. все ломается. выкидываешь не жалея и покупа...Советскую мебель ...
  • Сергей Зимин
    Тогда стенка сейчас шкаф-купе. Разница в прочности. Стенка стояла и стоит а шеаф купе разваливается.Советскую мебель ...

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