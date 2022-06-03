- Толик, ты не слышишь? В дверь звонят! – Валентина перестала отбивать фарш, а в квартире снова раздался нетерпеливый звонок.
Популярные статьи
- Золотое телефонное правило - Убедись сначала, что положила трубку, а потом комментируй...)))
- Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает: дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать
- В детстве было лучше. Кто-то не нравится - взял его ударил лопаткой и засыпал песком. А сейчас это статья
Свежие комментарии