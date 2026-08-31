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Газета.ру

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Агент Захаряна допустил, что футболист может скоро покинуть "Реал Сосьедад"

Агент Захаряна допустил, что футболист может скоро покинуть "Реал Сосьедад"

Агент полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что футболист может покинуть команду в ближайшее время.

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