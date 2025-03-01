"Тупой президент!": Кричали Трамп и Зеленский. Но у Собчак всё равно обвинили русских

Царьград © Jim LoScalzo - Pool via CNP Keystone Press Agency/Globallookpress Пожалуй, сегодняшняя перепалка в Белом доме войдёт в историю, как единственные в своём роде публичные переговоры с оскорблениями, криком и обвинениями между первыми лицами стран, ещё за минуту до инцидента считавшимися союзниками.
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