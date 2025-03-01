Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Тупой президент!": Кричали Трамп и Зеленский. Но у Собчак всё равно обвинили русских

Царьград © Jim LoScalzo - Pool via CNP Keystone Press Agency/Globallookpress Пожалуй, сегодняшняя перепалка в Белом доме войдёт в историю, как единственные в своём роде публичные переговоры с оскорблениями, криком и обвинениями между первыми лицами стран, ещё за минуту до инцидента считавшимися союзниками.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Не обращай внимание на туПоРылую 😂😂😂😂😂😂😂
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6 час.
Александр Попов
Есть ПОДОЗРЕНИЕ, что она СТАРШАЯ ДОЧЬ &quot;королевы шансона&quot;.
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6 час.
Галина Малыхина
Кто бсомневался! Это дерьмо всегда в своём репертуаре.
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2 час.
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