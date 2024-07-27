В Могилевской области 52 человека возместили затраты на лечение потерпевших от их противоправных действий.

Фото Генпрокуратуры25 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за первое полугодие 2024 года 52 человека по требованию прокуроров возместили затраты на лечение потерпевших учреждениям здравоохранения.
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