Правительство Ливии разработало новый план борьбы с контрабандой топлива

Решение внедрить новую систему точного контроля потребления дизельного топлива с целью предотвращения его контрабанды приняло Временное правительство национального единства Ливии, 27 июля сообщает ливийский канал The Libya Observer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии