Об этом не говорят С начала 2024 года в Узбекистан вернулось больше 100 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ждут до 300 тысяч Очень интересные данные приводят власти Узбекистана.
"Сколько можно терпеть! Депортируют просто не за что": Таджикская диаспора крайне возмущена массовой высылкой мигрантов
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Все должно быть по закону. А тех чиновников, которые в нарушение законов впускают в Россию мигрантов и за совершённяе преступления мигрантов не наказывают их по всей строгости законов, надо высылать из России вместе с мигрантами. В стране надо наводить порядок!
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11 час.
Александр Т
Вот пускай эти хорошие и плохие люди восстанавливают свой кишлак Россия и без них обойдётся.
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какие ещё Союзы в нашей стране ? Все они не законны и почему они создаются без ведома наших органов ? А в итоге они превращаются сначала в защитников , а затем переходят эту черту и становятся экстримистскими и перерастают в откровенные ОПГ
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9 час.
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