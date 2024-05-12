Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    ерунду в своей политаналитике - копай глубже - наш президент отлично держит паузу - запад себя сам потихонечку сжирае...Сатановский: "Тол...
  • Олег Самойлов
    сссакен! ты пишЫ лучше вавальге долбоябушнягаффффай, явойнай ссучнасте-ссыкливасте-ссосучнасте! ОнЕ тебя поймут, а мн...Блудные олигархи ...
  • Василий
    Еду как-то в маршрутке, и по ТВ в салоне показывают статистику, в городе мигрантов имеющих патент более 10%, + старик...«Диверсионная нац...

"Сколько можно терпеть! Депортируют просто не за что": Таджикская диаспора крайне возмущена массовой высылкой мигрантов

"Сколько можно терпеть! Депортируют просто не за что": Таджикская диаспора крайне возмущена массовой высылкой мигрантов

Об этом не говорят С начала 2024 года в Узбекистан вернулось больше 100 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ждут до 300 тысяч Очень интересные данные приводят власти Узбекистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Все должно быть по закону. А тех чиновников, которые в нарушение законов впускают в Россию мигрантов и за совершённяе преступления мигрантов не наказывают их по всей строгости законов, надо высылать из России вместе с мигрантами. В стране надо наводить порядок!
Ответить
11 час.
Александр Т
Вот пускай эти хорошие и плохие люди восстанавливают свой кишлак Россия и без них обойдётся.
Ответить
9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какие ещё Союзы в нашей стране ? Все они не законны и почему они создаются без ведома наших органов ? А в итоге они превращаются сначала в защитников , а затем переходят эту черту и становятся экстримистскими и перерастают в откровенные ОПГ
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх