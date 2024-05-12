"Сколько можно терпеть! Депортируют просто не за что": Таджикская диаспора крайне возмущена массовой высылкой мигрантов

Виктор Гайдуков Все должно быть по закону. А тех чиновников, которые в нарушение законов впускают в Россию мигрантов и за совершённяе преступления мигрантов не наказывают их по всей строгости законов, надо высылать из России вместе с мигрантами. В стране надо наводить порядок!

Александр Т Вот пускай эти хорошие и плохие люди восстанавливают свой кишлак Россия и без них обойдётся.