За повторную продажу сигарет подросткам хотят ввести уголовное наказание

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за повторную продажу сигарет подросткам. Инициативу выдвинули вице-спикер Госдумы Петр Толстой и главы комитетов по молодежной политике, охране здоровья, экономической политике Артем Метелев, Бадма Башанкаев, Максим Топилин и другие депутаты.