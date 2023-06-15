Волонтер рассказал, какие вопросы интересуют будущих контрактников в Москве

Активисты помогают будущим контрактникам Волонтер, работающий на Едином пункте отбора на улице Яблочкова в Москве, высказался о том, что наиболее распространенной просьбой, которую получают они от людей, является помощь в заполнении анкет.
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