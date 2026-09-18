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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин о 3:0 с «Барысом»: «Минут 7 очень хорошо играли, потом расслабились, поэтому столько удалений. Спасибо бригадам меньшинства и Смолину»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин высказался после матча против « Барыса » (3:0). – Отличное начало, минут семь очень хорошо играли, как просили.

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