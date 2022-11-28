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Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября

Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября

Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Московского региона в понедельник, 28 ноября. Также по области возможен небольшой снег, на дорогах местами ожидается гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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