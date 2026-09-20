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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Горшков: «Некрасов несколько дней будет носить гипс, после чего перейдет на лангетку. Надеемся, что планы на сезон никак не изменятся»

Тренер Алексей Горшков раскрыл подробности состояния фигуриста Максима Некрасова, получившего травму руки.

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