The Bell

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Космический полет Безоса: что нужно знать, как за ним следить

Космический полет Безоса: что нужно знать, как за ним следить

Если все пойдет по плану, полет состоится сегодняssmirnov Сегодняшний короткий полет богатейшего человека в мире, Джеффа Безоса, на границу космоса на собственном корабле подведет символический итог его карьере как основателя и руководителя Amazon.

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