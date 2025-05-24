Расследование хищения у оборонных предприятий свыше 600 млн рублей завершили следователи в Тамбове

Установлено, что до апреля 2020 года уроженец Подмосковья 1973 года рождения с целью хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации создал преступное сообщество со сложной многоуровневой структурой, дабы исключить своё прямое и документальное отношение к планируемым аферам.