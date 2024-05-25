В Алтайском крае дали прогноз развития второй волны паводка на ближайшие дни

В барнаульском микрорайоне Затон работает опергруппа МЧС В Алтайском крае в предстоящие трое суток сохранится высокий уровень воды на реке Оби на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула и ниже по течению, сообщили в МЧС региона со ссылкой на данные краевого Гидрометцентра.