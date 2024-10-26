Пострадавший от нападения в магазине в Петербурге рассказал об инциденте

Один из пострадавших в результате вчерашнего инцидента с ножом в магазине «О'Кей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге рассказал, что нападавший безразлично шел по магазину и «резал всех, кто попадался на его пути».
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