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Лукашенко: Всё, что производит Белоруссия. – купит Россия

Лукашенко: Всё, что производит Белоруссия. – купит Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все, что производит его страна, может скупить Россия.

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Nikolay Stepanov
Что-то я с моим скудоумием не представляю Союза суверенных государств без отдачи части суверенитета. Лука и Путин, видимо, представляют. Итогом этого "союза" будут постоянные и неразрешимые противоречия.
Nikolai Baranixin
Купит -Россия. Накормит -Россия.Защитит -Россия. Даст нефть -Россия. И приютит, в случае его бегства -тоже Россия? "Суверенный" наш? "Независимый" по самую задницу наш? Пора, пора, прикрыть этот цирк, со всеми "незалэжностями"! Минская губерния России -и ша!
Ваша Светлость
Если все так, как говорит плешивый Лука, то у меня вопрос к этому "брату" - Чей Крым, брат?
Людмила Баталова
Улыбнулась. Опять одни слова. Они направлены на Запад. Когда он поворачивается на Восток, звучат другие слова. Начинает грызть Россию, что мало даёт на жизнь.
Алексей Тан
А зачем православной России хасиды???.
Макар
Молодец верткожопый Батька! Но у Грефа телка отгребла круче!! И при этом ни с Путиным не встречалась, ни с Китайцами! А бабла нарубила и свалила! Батька будет валить в Краснодарский край ??? Дурилка! Там хоккей не популярен! Да и Коленьку не пристроишь!
SL
Только спрос стал далеко не на всё. Из-за качества и традиционно неадекватных высоких цен. А ведь сами небось хотят (и даже вымагают?!) покупать у России «по-союзнически» низким ценам и тарифам! Как-то надо и про честь не забывать.

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