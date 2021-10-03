Лукашенко: Всё, что производит Белоруссия. – купит Россия

События в миреПолитикаЛукашенко: Всё, что производит Белоруссия. – купит Россия Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все, что производит его страна, может скупить Россия.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovЧто-то я с моим скудоумием не представляю Союза суверенных государств без отдачи части суверенитета. Лука и Путин, видимо, представляют. Итогом этого "союза" будут постоянные и неразрешимые противоречия.Nikolai BaranixinКупит -Россия. Накормит -Россия.Защитит -Россия. Даст нефть -Россия. И приютит, в случае его бегства -тоже Россия? "Суверенный" наш? "Независимый" по самую задницу наш? Пора, пора, прикрыть этот цирк, со всеми "незалэжностями"! Минская губерния России -и ша!Ваша СветлостьЕсли все так, как говорит плешивый Лука, то у меня вопрос к этому "брату" - Чей Крым, брат?Людмила БаталоваУлыбнулась. Опять одни слова. Они направлены на Запад. Когда он поворачивается на Восток, звучат другие слова. Начинает грызть Россию, что мало даёт на жизнь.Алексей ТанА зачем православной России хасиды???.МакарМолодец верткожопый Батька! Но у Грефа телка отгребла круче!! И при этом ни с Путиным не встречалась, ни с Китайцами! А бабла нарубила и свалила! Батька будет валить в Краснодарский край ??? Дурилка! Там хоккей не популярен! Да и Коленьку не пристроишь!SLТолько спрос стал далеко не на всё. Из-за качества и традиционно неадекватных высоких цен. А ведь сами небось хотят (и даже вымагают?!) покупать у России «по-союзнически» низким ценам и тарифам! Как-то надо и про честь не забывать.Комментировать
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