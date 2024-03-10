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Мы соседи по планете

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Чем занят пес, когда хозяев нет дома

Чем занят пес, когда хозяев нет дома

Уходя из дома, внимательно посмотрите на своего «лучшего друга человека». Как бы сильно он вас ни любил, как бы сильно вы его ни любили и какими бы преданными ни были его глаза, знайте — когда вы вернетесь, ваш дом или квартира могут быть немного… э-э-э… видоизменены.

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