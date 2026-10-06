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Журова объяснила выгоду США от допуска России на Олимпиаду-2028

Журова объяснила выгоду США от допуска России на Олимпиаду-2028

Соединенным Штатам выгодно присутствие российских атлетов на Олимпиаде 2028 года, поскольку это помешает сборной Китая собрать большое число наград.

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