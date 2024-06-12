Поездка к водопаду Кивач в Карелии

Карелия — это край величественной природы, где каждый уголок поражает своей красотой. Одним из самых впечатляющих мест является водопад Кивач, который считается вторым по величине равнинным водопадом Европы.
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