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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Александр Роджерс. Итоги года. Россия

Александр Роджерс. Итоги года. Россия

Продолжаем подводить итоги года.Теперь о главном – о России.О внешнеполитических успехах Российской Федерации за прошедший год мы поговорим в одной из следующих частей (посвящённой геополитическим раскладам и их изменениям).

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Ну уехали и уехали, Бог им судья, а в России меньше мусора стало. Зачем о них вспоминать?
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13 час.
Модест
40% релокантов по-тихому обратно приползли.
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13 час.
ЕС
Евгений Саваровский
И где наш доблестный СМЕРШ?
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5 час.

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