Продолжаем подводить итоги года.Теперь о главном – о России.О внешнеполитических успехах Российской Федерации за прошедший год мы поговорим в одной из следующих частей (посвящённой геополитическим раскладам и их изменениям).
Александр Роджерс. Итоги года. Россия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Ну уехали и уехали, Бог им судья, а в России меньше мусора стало. Зачем о них вспоминать?
Ответить
13 час.
Модест
40% релокантов по-тихому обратно приползли.
Ответить
13 час.
ЕС
Евгений Саваровский
И где наш доблестный СМЕРШ?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии