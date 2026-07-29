❕Под Алуштой спасли двоих сапбордистов, которых уносило в море В посёлке Семидворье двоих человек на сап-бордах заметили в километре от берега.
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❕Под Алуштой спасли двоих сапбордистов, которых уносило в море В посёлке Семидворье двоих человек на сап-бордах заметили в километре от берега.