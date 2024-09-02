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В Ломоносове на Краснофлотском шоссе огонь охватил склад на площади 300 «квадратов»

В Петродворцовом районе Петербурга, на Краснофлотском шоссе, произошёл пожар на складе. По информации пресс-службы МЧС по Петербургу, около 22 часов 2 сентября очевидцы сообщили о пожаре по адресу Краснофлотское шоссе, дом 1, литера Б.

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