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Реакция отца на зятя-губернатора: что говорят о личной жизни Надежды Михалковой

Реакция отца на зятя-губернатора: что говорят о личной жизни Надежды Михалковой

Недавно стало известно, что дочь Никиты Михалкова Надежда вышла замуж за губернатора ХМАО Руслана Кухарука и родила ему дочь Екатерину.

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